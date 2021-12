Homens são mortos em confronto com a polícia; três fuzis foram apreendidos

Robson da Silva Dias, 34 anos, e Jadison Almeida Santos, 31, foram mortos durante um confronto com a polícia na noite desta quarta-feira, 27, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Três fuzis, modelos M10 e 556, uma espingarda calibre 12, além de explosivos, coletes balísticos, munições, estopins e espoletas foram encontraram com os suspeitos.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira, 28, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o flagrante aconteceu no bairro Expansão do Feira IX. A dupla estava em um carro Prisma com placa JPY-2958. Não há informações se o veículo era roubado.

A polícia suspeita, por conta do material encontrado com Robson e Jadson, que os dois suspeitos integravam uma quadrilha de roubo de banco que atuava na região. "Com a apreensão deste material, podemos afirmar que desarticulamos uma quadrilha especializada em roubos a bancos que agia na região de Feira de Santana. Vamos agora aprofundar para chegarmos nos outros integrantes", explicou o diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), delegado Marcelo Sansão.

