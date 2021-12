Homens são mortos durante confronto com a policia em Tucano

Dois homens foram mortos na tarde deste domingo, 10, pelo Policiamento Especializado (Cipe), após receberem uma denúncia anônima de que os rapazes estariam exibindo armas de fogo e fazendo disparos no bairro do Urbis, no município de Tucano.

Alex Ribeiro de Almeida Filho, conhecido por 'Lequinho' e Eliomar Santos Jesus, o 'Guigui', tentaram fugir quando avistaram os policiais. Eles dispararam contra a guarnição e no confronto foram atingidos e socorridos para o Hospital Municipal Maria Penedo, porém não resistiram aos ferimentos.

"Recebemos informações que os criminosos eram envolvidos com facções criminosas e vinham tirando a paz da população da região”, contou o comandante da Cipe Nordeste, major Wellington Morais dos Santos. Com os homens, foram localizados uma pistola, um revólver, carregadores, munições e uma quantia de R$ 275.

