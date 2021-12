Homens são mortos a tiros dentro de bar em Maracás

Dois homens, identificados como Mário e Danilo, foram mortos a tiros por uma dupla em motocicleta, neste sábado, 4, em Maracás, sudoeste do estado.

Segundo o site Mídia Bahia, o crime aconteceu dentro de um bar na Travessa Jaime Portela, quando as vítimas chegaram ao estabelecimento para pedir uma bebida. Logo em seguida, os suspeitos se aproximaram do comércio e dispararam contra os dois. Mário e Danilo morreram no local do crime

Ainda de acordo com o site, a suspeita da polícia é que o crime seja briga de facções por pontos de tráficos de drogas. Os corpos dos jovens foram levados para o Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

adblock ativo