Homens são indiciados por divulgarem fotos íntimas de mulher em Novo Horizonte

Dois homens são indiciados por divulgarem fotos íntimas de uma mulher, sem autorização, na cidade de Novo Horizonte, a 561 km de Salvador. A conclusão do inquérito foi anunciada nesta quinta-feira, 4, pelo delegado Paulo Henrique de Oliveira, da Delegacia Territorial (DT) de Novo Horizonte.

Vanilson Nascimento Santos e Jaílson Macedo dos Santos, além de um adolescente, vão responder pelo crime contido no Artigo 218-C, do Código Penal, que tipifica a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, com pena de prisão prevista de até cinco anos.

De acordo com o delegado, as imagens foram espalhadas por meio de um aplicativo de troca de mensagens, em um grupo chamado “Miguinhos”, onde participavam cerca de 25 pessoas. “Todos os integrantes do grupo foram investigados, até que chegamos aos responsáveis pela divulgação das imagens”, pontuou o delegado.

“Nos casos em que esse tipo de crime é praticado por quem mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação, a pena de prisão pode chegar a mais de oito anos”, completou.

