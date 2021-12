Homens são detidos por porte ilegal de armas em sítio

Ubiratan Vieira Silva e Eduardo Vieira Silva foram detidos nesta quarta-feira, 24, suspeito de portar ilegal armas em um sítio, no município de Riachão das Neves (a de 918 km de Salvador), no oeste do estado. A Polícia Militar (PM-BA), que chegou na localidade de Barra do Riacho após uma denúncia anônima. apreendeu ainda cigarros e agrotóxicos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), com eles, foram encontrados dois rifles, duas espingardas e munições. Durante a ação, os PMs localizaram também 826 caixas de cigarros de diferentes fabricantes, vários galões de pesticida líquido de diferentes marcas, 97 kg de defensor agrícola em pó e mais 154 sachês do produto com 500 gramas cada, além de uma máquina de embalagem a vácuo e dois veículos.

Segundo o delegado de Barreiras, Hélio Barbosa Quarta Filho, os dois serão indiciados por porte ilegal de arma de fogo. Os defensores agrícolas e os cigarros serão levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

