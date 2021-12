Homens são assassinados em estrada de Candeias

Dois homens foram assassinados na noite deste domingo, 16, no bairro Nova Brasília, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas identificadas como João Gabriel Cruz Gonçalves de Melo, 31 anos, e Regisson dos Santos Silva, 31 anos, foram encontradas com marcas de tiros e já sem vida, na Estrada Velha do Conselho, por volta das 22h.

Uma guarnição da 10º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi ao local apurar o crime e isolou a área.

Agentes do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) removeram os corpos para realizar exames de perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 20ª Delegacia Territorial de Candeias vai apurar a autoria e a motivação do crime.

adblock ativo