Homens roubam caprinos e são detidos na BR-110

Três homens foram detidos na BR-110, trecho do município de Ribeira do Amparo, suspeitos de roubar três caprinos na cidade de Cipó (distante a 263 km de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF, durante ronda, os agentes perceberam um veículo transitando em alta velocidade. O motorista e outros dois ocupantes tentaram fugir, mas foram alcançados. No carro, os policiais encontraram três caprinos, um já sem vida, no porta-malas do veículo.

Ao serem interrogados pelos agentes, os homens informaram que receberam os animais como pagamento de dívidas. Porém, com a chegada da Polícia Militar ao local, os policiais informaram que os animais haviam sido furtados na cidade de Cipó, tendo a vítima comparecido à delegacia para registrar o caso.

Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local.

