Homens que estavam desaparecidos após venda de carro são encontrados mortos

Foram encontrados na manhã desta segunda-feira, 17, os corpos do comerciante Neilton Santos Andrade, conhecido como "Saporeca" e do caminhoneiro Anderson Júnior Assis Souza, o "Andinho". Eles, que trabalhavam com revenda de veículos, estavam desaparecidos desde a última sexta-feira, 14, e foram vistos pela última vez quando saíam de Itabuna para entregar um Fiat Punto na cidade de Itajuípe.

De acordo com informações do site Vermelhinho BA, os corpos foram localizados em dois lugares diferentes. O de Neilton foi encontrado na cidade de Itaiá, enquanto que o de Anderson em Ibitupã, nas proximidades de Ibicuí.

As circunstâncias nas quais os corpos foram achados também foram diferentes. Anderson foi esquartejado e queimado junto a um pneu de carro. Já o corpo de Neilton estava enterrado.

O principal suspeito pelo duplo homicídio é José Carlos Viana Alencar Júnior, o Nininho, que seria o comprador do carro. O homem permanece desaparecido. No entanto, a polícia não descartou o envolvimento de outras pessoas.

adblock ativo