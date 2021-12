Homens morrem após confronto com a polícia em Teixeira de Freitas

Dois homens morreram durante um confronto com a polícia na manhã desta quinta-feira, 18, no bairro Liberdade Sul em Teixeira de Freitas (a 808 km de Salvador). Alan Santos de Jesus, vulgo “Alanzinho”, 23 anos, e Rui Harlesson Muniz de Medeiros, 21 anos iniciaram um confronto quando perecebram a guarnição se aproximando do imóvel aonde a dupla estava.

Segundo o site Liberdade News, tudo ocorreu quando duas viaturas se deslocaram para residência, e o chamaram, se identificando como policiais. Neste momento eles foram recebidos com disparos de arma de fogo, dando início a troca de tiros.

Após o confronto, os dois suspeitos foram levados para o Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Ainda segundo o site, ambos ja tinham passagem pela polícia.

