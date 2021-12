Homens matam inocente para se vingar de agressão sofrida em festa

Um frentista identificado como Marcos Antônio Cardoso Viana, 50 anos, foi morto a tiros, aparentemente sem motivações claras, na manhã deste domingo 16, na cidade de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador) . Segundo informações do site Blitz Conquista, os dois suspeitos foram presos pouco tempo depois de cometer o crime e um deles teria confessado que havia atirado de forma aleatória em pessoas que passavam pela rua.

De acordo com o site, José Moreira da Silva, 20 anos, revelou à polícia que ele e Jefferson Pereira dos Santos, 22 anos, estavam em um show, quando se envolveram em uma briga e foram feridos com garrafadas. Revoltados, eles teriam ido à residência de José para pegar uma arma, saindo em seguida com o propósito de atirar nas primeiras pessoas que passassem no local.

Marcos estava trafegando de moto, quando foi alvejado. A arma utilizada foi localizada na casa de José.

Segundo o Blog do Anderson, os dois homens, que estavam feridos, chegaram a ser levados para um hospital antes de serem encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

