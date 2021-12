Homens invadem hospital em Feira e matam paciente

Dois homens invadiram o Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA) em Feira de Santana (109 km de Salvador), na noite de sábado, 12, e mataram Fabrício Lima dos Santos, 22 anos, que estava internado vítima de dois tiros.

Segundo testemunhas, a dupla invadiu o local pela porta dos fundos, dominou uma enfermeira que estava de plantão, ameaçando-a de morte caso reagisse. Em seguida, entraram na clínica que estava cheia de pacientes graves e deflagraram vários tiros contra o paciente, que morava na Avenida 7 de Setembro, no bairro Jardim Acácia.

A vítima tinha sido baleada por dois homens nas proximidades do Colégio Assis Chateaubriand, no bairro Sobradinho pela manhã de sábado e levada ao hospital. Os homens que atiraram contra ele no período da manhã estavam em uma moto. Segundo a ocorrência do livro de registro do hospital, eles são conhecidos como Peroba e Vandinho.

De acordo com o capitão José Luiz, da 67ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM), a suspeita é que os criminosos entraram no HGCA, após pular o muro do conjunto Residencial Luiz Eduardo Magalhães. Ele acredita que a ação foi planejada porque os homens já sabiam exatamente o setor onde a vítima estava internada.

Após cometerem o crime, os homens fugiram por uma porta nos fundos, que dá acesso à área da 2ª Dires, em duas motocicletas que estavam estacionadas em frente ao local.

