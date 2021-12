Homens invadem casa e matam jovem recém-chegado a Eunápolis

Gilvan da Silva Júnior, 19 anos, foi morto na noite desta segunda-feira, 26, no Recanto das Árvores, na cidade de Eunápolis (a 647 quilômetros de Salvador). Tinha três dias que ele tinha mudado para a cidade.

De acordo com as informações do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), dois homens, que não foram identificados pela polícia, arrombaram a porta da casa de Gilvan e o mataram com tiros de revólver e espingarda calibre 12.

Ainda segundo a polícia, a vítima já teria sofrido duas tentativas de homicídio ainda este ano, nos meses de julho e agosto, no antigo endereço. O caso será investigado para saber se há relações entre os dois atentados e a morte de Gilvan. As informações são do site Radar 64.

