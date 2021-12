Homens invadem casa e executam jovem na frente da família em Conquista

Um homem identificado como André Pacheco de Souza, 24 anos foi executado dentro de casa na madrugada desta segunda-feira, 26, na rua R, bairro nova cidade, em Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Blitz Conquista, a vítima estava na casa da família da companheira, quando dois homens invadiram a casa e atiraram em André, que estava na cozinha. Ele caiu debruçado sobre a pia e morreu no local.

Os policiais militares chegaram ao local, acompanhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou a morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações há autoria e a motivação do crime, a Delegacia de Homicídios investiga o caso.

