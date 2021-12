Homens ficam presos em ferragens de veículo após acidente na BR-330

Dois homens ficaram presos nas ferragens de um veículo após um acidente entre um carro e um caminhão, que transportava uma Topic na carroceria, na tarde de sexta-feira, 28, por volta das 17h30, na BR-330.

Irenilson de Jesus Santos, 23 anos, e Rodrigo dos Santos Oliveira, 29, foram socorridos e retirados do veículo por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

De acordo com informações do site Verdinho Notícias, os dois homens são moradores de Gongogi e viajavam sentido Ipiaú. O motorista do caminhão não foi encontrado no local.

A causa do acidente será apurada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

