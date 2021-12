Homens fazem tumulto e são presos em aeroporto de Conquista

Dois passageiros, de identidades não divulgadas, provocaram tumulto e foram presos pela Polícia Federal no Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, em Vitória da Conquista, ao perderem o horário de check-in do voo que decolaria às 14h25 com destino a Guarulhos, em São Paulo, nesta segunda-feira, 12.

De acordo com informações do Blog do Anderson, após se atrasarem, os passageiros agrediram verbalmente o supervisor de uma companhia aérea e invadiram a Área Restrita de Segurança (ARS), sob supervisão e controle da Polícia Federal.

Segundo a Polícia Federal, os dois homens irão responder pelos crimes de desobediência e injúria agravada pele crime vias de fato.

