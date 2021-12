Homens explodem caixas eletrônicos em Várzea do Poço

Dois caixas eletrônicos foram explodidos na madrugada desta quarta-feira, 15, no município de Várzea do Poço (distante a 320 km de Salvador). De acordo com a polícia, parte da estrutura da delegacia da cidade foi danificada na ação criminosa.

A polícia informou que os criminosos, usando capuz, chegaram em dois veículos. O primeiro alvo foi o posto avançado do Banco do Brasil, que fica ao lado da delegacia. Em seguida, o bando se dirigiu à unidade do Banco Bradesco, localizado na praça Soares da Cunha.

Por conta da explosão, a sala da delegada substituta Ana Angélica de Oliveira Azevedo e algumas celas foram avariadas. Todos os equipamentos ficaram destruídos e a quantia roubada pelos criminosos não foi informada. Viaturas realizam buscas na região.

