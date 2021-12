Homens explodem caixas eletrônicos em 2 cidades da Bahia

Homens armados explodiram caixas eletrônicos de agências bancárias em duas cidades do interior da Bahia na madrugada desta terça-feira, 10. Um dos crimes aconteceu em Milagres (distante a 232 km de Salvador), no centro sul baiano.

Os criminosos explodiram três caixas do Banco do Brasil, que ficam na área do autoatendimento. Segundo a polícia, os bandidos usaram dinamites e houve quatro explosões, por volta das 3h da madrugada. Uma parede da agência, além das instalações e do teto, ficaram destruídas. Não há informações sobre a quantia levada pelos assaltantes.

A polícia espera que as imagens das câmeras do circuito de segurança interna do banco ajudem na identificação dos bandidos, que estão foragidos. Ainda conforme a polícia, a mesma agência foi alvo de assaltantes no dia 14 de julho desse ano e em agosto de 2011.

O outro crime aconteceu na cidade de Itapicuru (distante 215 km da capital), na região nordeste do estado. Outra agência do Banco do Brasil teve os caixas explodidos por cerca de 15 criminosos, segundo informou a Polícia Militar da cidade.

A explosão danificou a estrutura da agência e pedaços dos caixas foram parar no meio da rua. A polícia também informou que encontrou marcas de tiros nas paredes do banco. Segundo testemunhas, os homens chegaram ao local em três veículos. Apesar da ação criminosa, ninguém ficou ferido. Os assaltantes fugiram.

