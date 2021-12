Homens desaparecem após venda de carro na região de Itabuna

A polícia de Itabuna, no Sudoeste baiano, investiga o desaparecimento de dois homens desde a última sexta-feira, 14, após venderem um carro na cidade de Itajuípe.

O comerciante Neilton Santos Andrade, conhecido "Saporeca", e o caminhoneiro Anderson Junior Assis Souza, o "Andinho", que trabalhavam com revenda de veículos, foram vistos pela última vez quando saíam de Itabuna para entregar um Fiat Punto em Itajuípe.

O carro seria levado para José Carlos Viana Alencar Júnior, o "Nininho", principal suspeito do sumiço dos dois, e que está foragido.

Imagens das câmeras de segurança de um posto de combustíveis em Itajuípe mostram o momento em que Neilton e Anderson se encontram com José Carlos, para negociar a entrega do carro, mas não há outros indícios do destino dos dois.

Na noite de sábado, 15, o veículo foi encontrado incendiado na BR-415, na região de Itapetinga, mas não há informações sobre a localização de Neilton e Anderson.

Familiares dos dois registraram o desaparecimento na polícia e se reuniram para buscar informações sobre os homens.

Carro incendiado foi localizado na noite de sábado (Foto: Reprodução | Vermelhinho BA)

