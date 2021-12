Homens com distintivos policiais falsos matam cigano em Santo Estevão

Três homens disfarçados de policiais mataram um cigano no meio da praça Sete de Setembro, no município de Santo Estevão, no Recôncavo da Bahia. Marcelo de Souza Gama, 30 anos, jogava baralho com outras pessoas, quando foi morto.

Segundo a delegada Camila Guimarães, titular do município, nenhuma outra pessoa ficou ferida. "Eles vieram, realmente, para matar o cigano", disse. Marcelo morava no município vizinho de Feira de Santana e mudou-se recentemente para Santo Estevão.

O corpo do cigano foi periciado no Departamento de Polícia Técnica de Feira.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 19, e até a manhã desta quarta, 20, os suspeitos, que usavam distintivos policiais falsos e coletes balísticos, não foram identificados, nem localizados. "Estamos prosseguindo com as investigações", finalizou a delegada.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos.

adblock ativo