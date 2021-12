Homens ateiam fogo em ônibus em Vitória da Conquista

Três homens, que não tiveram os nomes revelados, atearam fogo em um coletivo na noite deste sábado, 10, em Vitória da Conquista (a 518 km de Salvador).

No momento do ataque, na região do Bairro Urbis 6, o ônibus estava lotado. Um dos criminosos, armado, ordenou que todos descessem e jogou gasolina no veículo.

De acordo com o site Itambé Agora, depois do ocorrido, o carro usado pelos homens teve problemas e o grupo fugiu a pé. Ainda não há informações sobre a motivação para o ataque.

Carro usado pelos homens foi abandona após ônibus ser queimado

adblock ativo