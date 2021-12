Homens arrombam cofres dos Correios e de casa lotérica

Três homens armados invadiram uma agência dos Correios e uma casa lotérica, na cidade de Itanagra (Região Metropolitana de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 1°.

De acordo com a polícia, por volta das 2h50, o trio utilizou ferramentas para arrombar os cofres dos dois estabelecimentos. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Após o crime, os bandidos fugiram em um carro de cor laranja em direção à Linha Verde. A quantia roubada pelos suspeitos não informada. A polícia mantém a buscas na tarde desta terça, mas, até as 12h20, nenhum suspeito havia sido identificado.

Neste ano, 155 ataques a bancos já foram registrados em cidades do interior da Bahia. Em Salvador, são 42 ocorrências. Por instituição financeira, o Banco do Brasil foi o mais atacado, com 93 casos,. O Bradesco vem em seguida, com 56 ataques, e a Caixa, com 25 registros.

adblock ativo