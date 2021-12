Homens armados roubam veículo e fazem reféns em Itacaré

Publicado sábado, 27 de outubro de 2018 às 11:58 h | Atualizado em 27/10/2018, 12:13 | Autor: Da Redação| Foto: Divulgação ouvir

Após o roubo, os reféns foram colocados no porta-malas do carro e liberados no município de Camamu. - Foto: Divulgação