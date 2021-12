Homens armados invadem creche e roubam funcionários em Feira de Santana

Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Agnaldo Ferreira Marques foram assaltados na tarde desta segunda-feira, 22, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). Cerca de 100 crianças de 2 a 5 anos de idade estudam na creche.

Segundo informações do Acorda Cidade, o local foi invadido por dois homens armados. Os celulares de professores e funcionários foram roubados. A diretora da instituição, além do aparelho, teve cartões e chave do carro levados pelos criminosos.

Em entrevista ao Acorda Cidade, um dos funcionários disse que os assaltantes chegaram em uma motocicleta e agiram rápido. A vítima afirmou ainda que, embora houvesse crianças no momento da ação criminosa, a dupla não chegou a entrar no local em que elas estavam.

Ainda conforme o site, esse foi o primeiro assalto ocorrido na creche. Até a noite desta segunda, ninguém havia sido preso. A polícia investiga o caso.

