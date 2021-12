Um incêndio criminoso atingiu a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Camaçari na madrugada desta quinta-feira, 2. Segundo informações da prefeitura, dois homens encapuzados chegaram ao local armados e renderam dois vigilantes e dois prepostos da Defesa Civil. Em seguida, espalharam um líquido inflamável pelas salas do prédio e atearam fogo, fugindo logo após o ataque.

Somente este ano, esta é a terceira vez que a sede da repartição é atacada. Os servidores rendidos pelos criminosos não sofreram ferimentos, mas equipamentos e documentos da secretaria foram destruídos após o fogo se alastrar por diversas salas.

A secretária da Infraestrutura, Joselene Cardim, informou que duas das salas incendiadas guardam uma série de documentos, entre eles os referentes à obra da Bacia do Rio Camaçari, com recursos do Governo Federal, iniciada e paralisada nas gestões passadas. A Polícia Federal investiga o caso, a partir da suspeita de que ocorreram desvios de recursos da Caixa Econômica Federal aplicados na obra.

“Já tentaram destruir a papelada desse projeto nos outros dois atentados, mas os ataques nos documentos físicos são inúteis, pois todo o material está digitalizado e guardado em local seguro”, explicou Jeselene.

A Prefeitura vai comunicar o ataque à Polícia Federal e cobrar apuração rigorosa dos fatos à Polícia Civil. Técnicos da Seinfra vão passar o dia avaliando os estragos e a gestão decidirá onde a Secretaria de Infraestrutura funcionará provisoriamente até que a sede seja restaurada.

Homens armados ateiam fogo à sede da Secretaria de Infraestrutura de Camaçari | Foto: Divulgação/ATarde

