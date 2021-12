Homem traz droga de SP com promessa de receber R$ 5 mil

Um homem, de iniciais V.R.S, foi preso em flagrante pela Polícia Federal quando transportava 53 quilos de cocaína em um veículo na BR-116 Sul, em Feira de Santana, a 108 km de Salvador, no último domingo, 7. O flagrante foi feito quando o motorista, que estava em um veículo Corsa Sedan Maxx, placa DUT 3473, de Boituva/SP, foi parado em uma blitz montada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Feira de Santana.

Os policiais perceberam o nervosismo do motorista ao entrevistá-lo e, quando realizavam a vistoria no veículo, encontraram a droga escondida no encosto do banco traseiro. De acordo com a Polícia Federal, o homem trazia a droga de Campinas/SP e pretendia entregá-la em Feira de Santana, alegando que iria receber R$ 5 mil pela tarefa. Além da droga e do automóvel, mais três celulares foram apreendidos com o motorista.

O preso infringiu o art. 33 da Lei de entorpecentes (lei 11.343/2006), que estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Salvador, onde ficará à disposição da justiça.

adblock ativo