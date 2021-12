Homem tetraplégico é preso apontado como chefe do tráfico em Senhor do Bonfim

Lucas dos Santos Andrade, 24 anos, que é tetraplégico, foi preso suspeito de comandar o tráfico de drogas na cidade de Senhor do Bonfim (a 385 quilômetros de Salvador). Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o homem, mesmo com a mobilidade reduzida, conseguia conduzir a venda e a distribuição das drogas no bairro Bonfim III. Além disso, de acordo com a polícia, ele fornecia os entorpecentes para que outros traficantes revendessem na região.

Além de Lucas – que já foi preso outras vezes por tráfico – mais três homens e uma mulher foram detidos durante a ação que cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão neste sábado, 25. São eles: Gilvan da Silva, 39 anos, Alessandro Egídio Costa, 41 anos, Deise Ruana da Silva, 30 anos, e Damião José dos Santos, 45 anos.

Com o grupo, foram apreendidos R$ 17.433,00 em dinheiro, 30 pedras de crack, 12 porções de maconha, uma munição calibre 38 e uma balança de precisão. O quinteto foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico, de acordo com nota da SSP. A ação que resultou nas prisões foi realizada pelos policiais do Serviço de Investigação (SI) da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Mais quatros pessoas também foram detidas em Senhor do Bonfim

adblock ativo