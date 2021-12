Homem tenta sair de posto de combustível sem pagar e colide em três carros

Um homem, na tentativa de sair de um posto de gasolina sem pagar pelo abastecimento do carro dele, provocou um acidente ao colidir em três veículos que estavam parados em um semáforo, em frente ao estabelecimento. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 26, em um trecho da BR-116, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele. As pessoas que estavam nos carros atingidos não tiveram ferimentos.

A suspeita é de que o motorista, que não foi identificado, estava embriagado. Até o momento, não há mais detalhes sobre o caso nem sobre o pagamento do valor.

adblock ativo