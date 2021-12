Homem tenta matar "rival" para ficar com a esposa dele

Renildo Ferreira da Silva, 36 anos, foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio, na noite desta terça-feira, 3, no povoado de Limeira, em Prado (a 785 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do site Teixeira News, Renildo tinha como objetivo matar Anailton Rodrigues dos Santos, 40 anos, para ficar com a esposa do homem, uma jovem de 23 anos.

No entanto, de acordo com a polícia, Renildo estava alcoolizado e, por isso, não conseguiu atingir o disparo contra Anailton.

Após a tentativa de homicídio, o agressor foi encontrado com uma arma e três facões. Ele irá responder por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

