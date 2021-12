Homem tenta matar irmã a facadas em Vitória da Conquista

Um homem, identificado pelo prenome Samuel, foi detido suspeito de tentar matar a irmã na manhã desta quarta-feira, 19, em Vitória da Conquista (a 509 km de Salvador), no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu na rua D, no bairro Conveima 1.

De acordo com informações do Blog do Léo Santos, Samuel invadiu a residência da vítima com uma faca e tentou golpear o seu pescoço, mas acabou sendo atingida na região do ombro.

Uma equipe do Sistema de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi mobilizada para prestar os primeiros socorros. O suspeito tentou fugir, mas acabou capturado pela Polícia Militar (PM-BA) e encaminhado à delegacia local.

