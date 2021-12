Homem tenta matar ex-namorada e filha envenenadas em Feira

Um homem tentou envenenar a ex-namorada e a filha de 4 anos na madrugada desta quarta-feira, 31, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Após tentar envenená-las, o suspeito ateou fogo à casa onde estavam.

A polícia informou que Jeferson Domingos Lima teria envenenado Larissa Souza Mendes, de 17 anos, e a criança N.M.B. por não aceitar o fim do relacionamento. O irmão do suspeito teria percebido e retirou as vítimas do local, segundo o site Acorda Cidade.

Larissa foi encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e a filha para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Civil investiga o caso. Jefferson fugiu do local do crime e ainda não foi localizado.

