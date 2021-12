Homem tem pé amputado após ficar preso em máquina de cortar capim

Um homem teve o pé amputado após ficar preso em uma máquina de cortar capim, nesta quarta-feira, 30. O lavrador Edvaldo Martins, 37 anos, trabalhava na Fazenda Nova Pista, em Coração de Maria (a 111 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do site Coração Notícias, Edvaldo estava moendo capim quando a máquina apresentou um problema e parou. Ainda segundo o site, ele teria dado um "tombo" com o pé para fazer a máquina funcionar. Foi neste momento que ele teve a perna engolida pelo equipamento, que teria voltado a funcionar, esmagando o pé dele.

Edvaldo foi socorrido pelas equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Conceição do Jacuípe e levado para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. O estado de saúde do trabalhador é desconhecido até a manhã desta quinta, 1º.

