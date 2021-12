Homem tem partes íntimas queimadas por ex-mulher em Medeiros Neto

Um homem de 50 anos sofreu queimaduras nos órgãos sexuais causados por água fervente no interior da Baia. Segundo José Luciano da Silva, a ex-companheira, Lucilene de Jesus, teria jogado o liquido nele nesta segunda-feira, 4, no bairro de Olaria, em Medeiros Neto (a 872 quilômetros de Salvador).

A vítima relatou que, ao chegar do trabalho, parou para conversar com um amigo quando a ex-mulher, que reside em uma casa próxima a dele e não aceitava o fim do relacionamento, surgiu com uma vasilha com água fervente e jogou nele.

José Luciano sofreu queimaduras de primeiro grau no tórax e nos órgãos genitais e foi encaminhado para um hospital, onde permanece internado em observação. O estado de saúde dele é estável.

De acordo com as informações da polícia, a mulher já havia sido acusada de agredir o ex-companheiro com uma alavanca no mês de abril. A polícia procura pela agressora. As informações são do site Medeiros Dia Dia.

adblock ativo