Homem tem carro alvejado por tiros em Piritiba

Um carro foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira, 12. O veículo, modelo Strada, estava estacionado na rua Mistura, no município de Piritiba (a 324 quilômetros de Salvador).

O proprietário do veículo disse ao site Augusto Urgente que acordou com o som dos tiros. Quando Nell Cunha, 35 anos, saiu encontrou ao menos cinco marcas de tiros – três no capô, dois no para-brisa e um na lateral do carro.

Não houve feridos. A reportagem tenta falar com a delegacia da cidade para saber se houve troca de tiros na região ou se foi algum tipo de retaliação contra Nell.

