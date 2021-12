Homem suspeito de tráfico é morto durante confronto em Conquista

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas foi morto em confronto com a polícia na noite de quarta-feira, 19, em Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). Segundo a polícia, ele atuava no bairro Nova Cidade.

De acordo com as informações do Blog do Marcelo, Earlen Silva Pereira, conhecido como "Ninho", de 24 anos, foi localizado no bairro de Nossa Senhora Aparecida após uma denúncia.

Quando Earlen avistou os policiais, começou a atirar contra a guarnição, que revidou. Durante o confronto, ele foi baleado e socorrido para o Hospital de Base, onde já chegou sem vida.

