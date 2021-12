Homem suspeito de tráfico e homicídios é preso em Feira

Um homem suspeito de tráfico de drogas e homicídios na cidade de Feira de Santana foi preso nesta quarta-feira, 3, por policiais militares, após denúncias apontarem que homens ostentavam armas e traficavam drogas em um condomínio no bairro Mangabeira.

Jeferson Daltro Viturino foi preso em flagrante com maconha e uma pistola falsa. Durante a abordagem, ele contou aos policiais que havia mais drogas em outro apartamento, que pertencia a um comparsa de prenome Thalysson. Os policiais foram ao local e encontraram mais de 1 kg em drogas, três balanças de precisão, uma arma de fogo falsa, cinco cédulas para falsificação de documentos, uma guilhotina de papel, sacos para embalagem de drogas e um caderno de anotações, segundo informações do site Acorda Cidade.

De acordo com a Rondesp, Jeferson é acusado de atentados no bairro Baraúnas e responde a quatro inquéritos policiais, sendo um por tráfico e três por homicídio. Ele foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e está à disposição da Justiça.

adblock ativo