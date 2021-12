Homem suspeito de tráfico e homicídio é preso em Candeias

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 3, por suspeita de homicídio no distrito de Passagem dos Teixeiras, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo investigações da Polícia Militar (PM-BA), ele teria assassinado um homem – com quem mantinha envolvimento com tráfico de drogas – na noite anterior.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), quando as equipes chegaram na residência do suspeito, foi encontrado uma pistola calibre 380, com numeração suprimida, um carregador, contendo oito munições, 77 pinos de cocaína e várias embalagens utilizadas para acondicionar drogas.

O suspeito foi encaminhado para a 20ª Delegacia Territorial (DT) de Candeias, sendo autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A pistola apreendida passará por perícia, para saber se foi usada no homicídio.

