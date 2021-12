Homem suspeito de matar para roubar R$ 1 mil é preso

Alan Alves Santos, de 19 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 19, em Rio Real, a 200km de Salvador. Ele é suspeito de matar Almir Bastaos para roubar a quantia de R$ 1 mil.

Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido planejado por ele e pelo sobrinho da vítima, Joanderson Medeiros Alves. Almir foi morto com um tiro quando saía de um bar, no bairro Alto da Presa, por volta das 21h30, na sexta-feira, 15, depois de recusar-se a entregar o dinheiro a Alan.

As investigações revelaram que Joanderson forneceu a arma do crime e as informações sobre o tio, incluindo a quantia que portava no dia, para o comparsa.

Preso por tráfico pela Delegacia Territorial/Rio Real, Joanderson estava em liberdade há menos de 20 dias, quando também foi assassinado, na noite desta segunda-feira, 18, em Rio Real.

Alan ficará custodiado na carceragem da unidade policial aguardando transferência para o sistema prisional.

