Homem suspeito de matar ex-companheira é preso em Santo Antônio de Jesus

Gilvan Cerqueira Santos foi detido nesta terça-feira, 18, pelo feminicídio da ex-companheira, Nilza Pereira de Oliveira, em Santo Antônio de Jesus (distante a 190 km de Salvador). A vítima foi morta com golpes de faca no último dia 6, na casa onde morava. As informações são da Polícia Civil.

Acompanhado de um advogado, Gilvan tinha mandado de prisão temporária em aberto e se entregou no Núcleo de Proteção à Mulher, da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Antes do crime, ele já era indiciado pelos crimes de ameaça, lesão corporal, danos e injúria, contra Nilza, que tinha medidas protetivas, deferidas pela Justiça.

O suspeito foi ouvido pela delegada Patrícia Jaques, titular do núcleo e confessou o crime. Segundo ela, a motivação foi uma briga do casal, pois Gilvan não aceitava o fim do relacionamento.

A delegada já solicitou a conversão da prisão de temporária para preventiva. Ele segue preso à disposição da Justiça.

