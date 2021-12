Homem suspeito de mais de 120 homicídios é morto em Valença

Um homem apontado pela polícia como mandante de mais de 120 homicídios foi morto durante um confronto com a polícia na noite desta quarta-feira, 3, em Valença (a 248 km de Salvador).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o tiroteio começou quando Ursicino Vagner Santos Seixas, conhecido como 'Cicinho', percebeu a aproximação da guarnição e começou a atirar.

Com o suspeito, foram encontrados uma pistola ponto 380, R$ 12 mil e dois celulares, que foram apresentados no Complexo Policial do município.

Além disso, ele também é acusado pela polícia de fornecer armas e drogas para outros integrantes de uma facção criminosa do local.

'Cicinho' chegou a ser socorrido para Santa Casa de Misericórdia de Valença, contudo não resistiu aos ferimentos.

adblock ativo