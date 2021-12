Homem suspeito de homicídio é o novo 'Ás de Paus' do Baralho do Crime

Joel Cardoso dos Santos, conhecido como 'Coroa' ou 'Chefe', é o novo Ás de Paus do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Ele substitui Ânderson Ferreira Conceição, o Fubá, que teve mandado de prisão revogado. Coroa, 30 anos, atua no bairro de Cajazeiras e está sendo processado por homicídio.

O Baralho do Crime é uma ferramenta lúdica criada pela SSP em 2011 com as fotografias dos criminosos mais procurados no estado, para estimular a participação da comunidade no trabalho da polícia. Denuncie os foragidos pelo 3235-0000 ou 181.

adblock ativo