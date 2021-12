Homem suspeito de estuprar netas é preso em Jucuruçu

Um homem de 52 anos foi preso em Jucuruçu (a 795 quilômetros de Salvador) após ser apontado como estuprador das próprias netas de 11 e sete anos. O caso que só foi divulgado nesta segunda-feira, 14, foi registrado nesta sexta, 11.

De acordo com informações da Polícia Civil, Valdívio Pereira Freire, o conhecido como "Del", havia sido denunciado por familiares das vítimas em setembro do ano passado. “Acompanhadas da família, as vítimas relataram que sofreram os abusos por diversas vezes e não contaram aos pais, na época, porque eram ameaçadas de morte pelo autor”, declarou a delegada da Delegacia Territorial de Itamaraju, Waldiza Rocha.

O suspeito permanece detido, à disposição da polícia.

adblock ativo