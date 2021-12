Homem suspeito de "aliciar" mulheres para estupro é preso em Feira

Um homem, que não teve o nome revelado, suspeito de praticar estupros, desde que era menor de idade, foi encaminhado para o Conjunto Penal, do município de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), na tarde desta terça-feira, 9.

Denuncie Denuncie

Segundo o site Acorda Cidade, ele foi preso na tarde da última segunda, 8, por policiais à paisana, depois que uma vítima denunciou que estava sendo forçada a se encontrar com o agressor, sob ameaça de ter foto íntima, em posse do suspeito, postada em rede social.

Ele teve a prisão temporária, de 30 dias, decretada pelo Juiz Vicente Reis Santana Filho, da 3ª Vara Criminal do município.

A delegada Maria Clécia Vasconcelos, titular da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), em entrevista ao site, disse que desde 2013 há denúncias de estupro contra o homem, e que ele chegou a ser apreendido (já que era menor de idade), e reconhecido por uma das vítimas. Mas com o passar do tempo, o agressor mudou a forma de abordagem às vítimas.

Orientação Orientação

Ainda em entrevista ao site, a delegada disse que ele estava usando as redes sociais e sites de relacionamentos para marcar encontros e obrigar as mulheres a ter relações sexuais com ele. Além do ato consumado, suspeito também roubava celular e dinheiro das vítimas.

A mulher que fez a denúncia à polícia disse que foi procurada pelo suspeito com a proposta de emprego como modelo fotográfica, e que o mesmo a pediu que lhe enviasse uma foto com roupa íntima (calcinha e sutiã). O argumento dele era que as imagens seriam avaliadas por um suposto fotógrafo.

Em uma outra conversa virtual ele chegou a alegar que estava interessado na jovem e marcou um encontro. A vítima não aceitou e ele ameaçou divulgar a imagem na internet, caso ela não se encontrasse com ele.

Em entrevista ao site Acorda Cidade, a mulher que não teve o nome revelado, disse que ele prometeu emprego e que pagaria R$1 mil por 22 fotos dela. Depois da negativa do "encontro" e das ameaças sofridas, ela informou o caso a um amigo policial que a orientou a procurar a Delegacia da Mulher.

O flagrante aconteceu depois que a vítima marcou o "encontro" com o agressor - que disse que o mesmo deveria acontecer em um beco, porque ninguém poderia vê-lo com a mulher - mas a jovem sugeriu que fosse em uma praça. No dia, os policias orientaram que ela fosse na frente e que eles iriam logo atrás, sem farda.

Às vítimas, a delegada orienta procurar a Deam, localizada na Rua Adenil Falcão, no bairro Brasília, em Feira de Santana.

Da Redação Homem suspeito de "aliciar" mulheres para estupro é preso em Feira

adblock ativo