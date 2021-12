Homem suspeito de agredir policial militar é baleado em Uibaí

Um homem de 23 anos, identificado como Edistio Alves de Sena, foi atingido na perna direita por um disparo de arma de fogo após agredir fisicamente o policial militar Magno Mendes Dourado, que estava de folga. O caso ocorreu na madrugada do último sábado, 29, na Avenida Presidente Dutra, na cidade de Uibaí (a 511 km de distância de Salvador).

De acordo com o blog Braga, a PM informou em nota, que o policial foi procurado por vendedores de lanches e donos de bares, alegando que Edistio teria consumido lanches e bebidas no local e não teria pago a ninguém, e que ao ser questionado, o suspeito apontado pelas vítimas já agiu com agressividade e foi investindo contra o soldado Mendes, desferindo golpes de socos, atingindo seu rosto.

De acordo com a nota, não havendo outro meio de cessar a investida contra sua pessoa, o policial desferiu um disparo contra as pernas do suspeito, vindo à atingir sua perna direita na altura da coxa.

Edistio Alves de Sena foi levado para uma unidade hospitalar local e depois transferido para o Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, com indício de fratura na perna. O PM registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Polícia Civil.

adblock ativo