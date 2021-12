Homem suspeito de abuso sexual de crianças é preso em Ilheus

Um homem identificado como José Luis Moura foi preso no centro de Ilhéus neste sábado, 26, suspeito de manter relações sexuais com crianças.

De acordo com informações do blog Agravo, a prisão ocorreu na Rua Almirante Barroso, após denuncia da mãe de uma das vítimas. Segundo a polícia, a mulher disse que o filho, de apenas 13 anos, revelou que o homem o tinha levado para o seu estabelecimento comercial afim de manter relações sexuais.

O garoto ainda confessou que teria marcado com o suspeito neste sábado e a mãe permitiu que ele fosse para poder acionar a polícia. No celular do suspeito foram encontradas várias fotos de crianças nuas.

adblock ativo