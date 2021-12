Homem se entrega à polícia e confessa morte de irmão durante briga

Wilton Campos se apresentou à 79ª Companhia Independente de Polícia Militar (79ª CIPM) na manhã desta segunda-feira, 20, na cidade de Poções, e informou que foi o responsável pela morte do irmão durante uma discussão. O crime ocorreu no último sábado, 18, no bairro Tigre.

A vítima Welton Campos foi esfaqueado após tentar separar uma briga que envolvia o irmão Wilton, também conhecido como “Gurita”, com uma outra pessoa. Após ser ferido na confusão, ele socorrido para Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), onde morreu.

O agressor foi conduzido à delegacia da cidade, onde está à disposição da justiça. As informações são do blog do Jeferson Almeida.

