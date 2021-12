Homem rouba salão de beleza e quase é linchado em Teixeira de Freitas

Rogério Gomes da Rocha, de 34 anos, quase foi linchado por populares após assaltar um salão de beleza em Teixeira de Freitas (distante a 800 km de Salvador),na noite deste sábado, 5. O caso aconteceu na rua da Lapa, no bairro de São Lourenço, região central da cidade De acordo com informações do site Teixeira News, Rogério e outro homem, ainda não identificado, invadiram o estabelecimento, com uma garrucha (espécie de arma de cano curto), anunciaram o assalto. Eles levaram dois celulares e produtos para cabelo. Em seguida, fugiram em uma bicicleta. Ainda segundo o site, populares revoltados tentaram linchar Rogério, mas o espancamento só parou porque os policiais chegaram e impediram. Ele foi encaminhado para uma unidade médica. O outro assaltante conseguiu escapar.

adblock ativo