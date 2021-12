Homem rouba carro, faz vítima refém e atropela motociclista

Uanderson Sousa de Melo, de 20 anos, chegou a atropelar um motociclista quando tentava fugir da polícia com um carro roubado no final da tarde de segunda-feira, 28, em São Cristóvão (Salvador). Mas acabou capturado em um engarrafamento no mesmo bairro.

De acordo com Getúlio Barbosa, coordenador de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), Uanderson é suspeito de ter roubado um Ford Fusion preto dentro do estacionamento do Aeroporto de Salvador e ter feito o proprietário do veículo refém por cerca de 30 minutos. O crime ocorreu por volta das 21h10 de domingo, 27.

A polícia recebeu informações de que havia um veículo desconhecido estacionado na Rua Leste 2, no Parque São Cristóvão e montou uma campana. Policiais da Equipe Jaguar 17, da DRFRV, esperaram por mais de 6 horas até prenderem Uanderson em flagrante.

"Ele chegou na garupa de uma moto e foi preso em flagrante, quando entrava no Fusion", disse Barbosa.

Perseguição

Uanderson tentou fugir dos policiais da DRFRV e, durante a perseguição, atropelou o motociclista Deraldo Ferreira dos Santos, que conduzia uma moto Dafra vermelha, em São Cristóvão.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Uanderson ficou preso em um congestionamento e acabou capturado pelos investigadores, ainda em São Cristóvão.

Segundo a polícia, ele foi reconhecido pelo proprietário do Ford Fusion preto como o homem que roubo o veículo e o fez refém no último domingo.

Armado

Informações do Boletim de Ocorrência registrado na DRFRV dão conta de que um homem armado rendeu o proprietário do Fusion e o fez refém por cerca de 30 minutos. A vítima contou à polícia que foi obrigada a dirigir o veículo até o bairro de São Cristóvão, onde foi deixada.

Hailton Mendes de Oliveira Júnior, 28, que pilotava a moto na qual Uanderson chegou ao local onde o carro roubado estava, também foi preso. Ele prestou depoimento à polícia e foi liberado, pois não tinha provas de envolvimento dele no roubo do veículo.

