Homem que transportava drogas em motocicleta é preso em Monte Santo

Lauro da Silva Lima foi preso na noite desta sexta-feira, 6, suspeito de transportar drogas em uma motocicleta no povoado Mundo Novo, na cidade de Monte Santo (distante a 352 km de Salvador. A ação ocorreu após rondas da Polícia Militar (PM-BA) na região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o suspeito tentou fugir após perceber a aproximação da polícia, mas logo foi alcançado. A moto dele estava sem placa e com chassi ilegível.

Com ele foram encontrados um saco de linhagem com cinco quilos do entorpecente, amarrados no banco da moto. Além da droga, os PMs apreenderam também uma espingarda e uma bomba d'água, supostamente usada para irrigação do plantio da maconha.

Lauro foi preso e encaminhado para Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, onde foi autuado em flagrante.

Material apreendido durante a ação | Foto: Divulgação | SSP

