Homem que transportava 40 kg de maconha é morto na Bahia

Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi morto durante um confronto com a polícia neste domingo, 10. Com Lucas Morais Rego, conhecido como "Lucas de Apicinho", os policiais encontraram 36 tabletes de maconha pesando 40 quilos, uma pistola calibre 380, munições e R$ 279. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 11, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com a polícia, logo após ser atingido, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde teria morrido. A ação, que terminou com esta morte, foi realizada pelas companhias independentes de Policiamento Especializado Litoral Norte e Nordeste, além da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (Rio Real).

A busca por Lucas, que também seria assaltante de bancos, de acordo com a polícia, começou após uma denúncia anônima. Para isso, um bloqueio foi realizado na BR-110 para prendê-lo, uma vez que a denúncia informava que ele estaria conduzindo – em um carro modelo Saveiro, com placa OZC 3467 – o carregamento de drogas entre as cidades de Ribeira do Pombal e Olindina.

Ao perceber o bloqueio, Lucas tentou escapar, atirando contra os policiais, quando foi atingido. O caso foi registrado na 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas).

