Homem que torturava a ex e matou seu companheiro é preso

O motorista Francisco Sacramento Araújo, de 30 anos, acusado de matar Girlázaro Silva da Anunciação, companheiro de sua ex-mulher, Marly da Mota Anunciação, foi preso e apresentado à imprensa pela polícia nesta quinta-feira, 31. Ele foi capturado na quarta, 30, ao se apresentar, acompanhado de um advogado, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), depois de ser intimado a depor.

Segundo a polícia, Francisco, que estava com mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri e era investigado desde a época do crime, conviveu com Marly durante sete anos e não se conformava com o fim do relacionamento.

Girlázaro foi assassinado com três tiros na noite de 23 de janeiro do ano passado, oito meses depois de iniciar o relacionamento com Marly. Conforme os investigadores, a vítima não conhecia Francisco e estava chegando à sua residência, no Alto da Bela Vista, Bairro da Paz, onde morava com a mulher, quando foi emboscado e morto.

Desconfiada de que o motorista estava armado, Marly tentou avisar a Girlázaro para não se aproximar, mas não adiantou. Tentando evitar que Francisco atirasse em seu companheiro, ela entrou em luta corporal com ele e foi atingida no braço.

A polícia informou que, após cometer o crime, Francisco colocou Marly no porta-malas do seu carro e fugiu para o povoado de Licuri, no município de Ichu (distante a 178 km de Salvador).

Em depoimento, Marly disse à delegada Andréa Barbosa Ribeiro, da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que, antes de chegar ao povoado, o ex-companheiro parou o veículo num matagal e tentou matá-la. Armado com uma escopeta, Francisco desistiu de assassiná-la com a promessa de que ela diria à polícia que ele matou Girlázaro em legítima defesa.

Violência

Segundo a delegada, um dia antes do crime, quando foi buscar os filhos na casa da mãe de Francisco, Marly foi surpreendida pelo motorista em um ponto de ônibus, sendo arrastada pelos cabelos e obrigada a entrar no veículo dele. Depois de levada para uma estrada deserta, agredida com várias coronhadas de revólver na cabeça e ameaçada de morte, Marly aproveitou um momento de distração de Francisco e conseguiu fugir.

Ainda de acordo com a polícia, durante os sete anos de convívio com Francisco, Marly foi vítima constante de violência doméstica, tendo, em uma das agressões, a mão direita fraturada e parte do corpo queimada com um ferro de passar roupas. Francisco também é acusado de, depois das brigas, sempre manter a ex-companheira em cárcere privado até as lesões desaparecerem.

Preso por porte ilegal de arma, em julho deste ano, Francisco chegou a ficar custodiado durante 15 dias na Cadeia Pública. Na ocasião, o motorista informou que adquiriu a espingarda calibre 20, há quatro anos, por R$ 550 na mão de um caminhoneiro, para se proteger nas estradas. Ele já se encontra no sistema prisional.

adblock ativo